Laimer als Chamäleon für Österreich unersetzbar

Teamchef Rangnick müsste Konrad Laimer klonen. Der Allrounder wird am Donnerstag gegen Spanien auf mehreren Positionen gebraucht.
Die Aufregung war groß, als Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Mai flapsig Konrad Laimers Vertragspoker mit „er ist eben nicht Maradona“ abkanzelte. No na. Aber die Irritationen legten sich rasch, der 29-Jährige verlängert in München bis 2029. In Deutschland wurde er sogar mit einem Schweizer Taschenmesser verglichen: „Da ist alles dabei.“ Linker und rechter Verteidiger, defensives und offensives Mittelfeld, Pressing, Balleroberung, Attacke
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