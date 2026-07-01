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„Auf zwei Rädern“: Ein Roadtrip für die Seele

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01.07.2026 06:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 9. Juli startet der französische Roadtrip Film „Auf zwei Rädern“ in den heimischen Kinos und zum Kinostart verlosen wir 10x2 Kinokarten. Was Sie erwartet und wie Sie mitspielen können, erfahren Sie hier. 

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Manchmal weist der Blick zurück den Weg nach vorn: Gemeinsam mit seinem besten Freund Philippe und Hund Lucky steigt Filmemacher Mathias aufs Fahrrad und begibt sich auf einen ebenso ungewöhnlichen wie persönlichen Trip quer durch Europa. Das chaotische Trio folgt der Route, die Mathias‘ verstorbener Sohn Youri einige Jahre zuvor selbst unternommen hat – von der französischen Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer.

(Bild: MESProductions / FcommeFilm / EmmanuelGuimier)
(Bild: MESProductions / FcommeFilm / EmmanuelGuimier)
(Bild: MESProductions / FcommeFilm / EmmanuelGuimier)

Was als leise Spurensuche beginnt, wird zu einem überraschend heiteren Abenteuer voller unerwarteter Begegnungen. Mit jeder Etappe nähern sich die beiden Freunde mal auf berührende, mal auf humorvolle Weise dem Verlust – und feiern doch das Leben. Auf zwei Rädern ist ein zutiefst berührendes und zugleich lebensbejahendes Roadmovie voller Wärme, Witz und Menschlichkeit, das mühelos zwischen feiner Situationskomik und Ernst, Melancholie und tröstlicher Freude balanciert. In Frankreich avancierte der Film zum Publikumsliebling und wurde auf zahlreichen Festivals ausgezeichnet. Auch in Wien gibt es einen (höchst amüsanten) Zwischenstopp.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 9. Juli, 10×2 Kinokarten für den Film „Auf zwei Rädern“. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. Juli, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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