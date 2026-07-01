Leben im Wohnmobil! Ein herausforderndes Abenteuer

Seit Wochen leben die WM-Camper der „Krone“ im Wohnmobil. Auf ihrer Reise durch die USA trafen sie Menschen, die dauerhaft auf Campingplätzen wohnen – aus unterschiedlichen Gründen. Ihre Geschichten sind faszinierend ...
Die WM-Camper der „Krone“ leben seit knapp vier Wochen den Camping-Lifestyle. Waren in mittlerweile zehn US-Bundesstaaten, haben mehr als 6000 Meilen abgespult, wunderschöne und heruntergekommene Campingplätze erlebt und bewohnt.
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