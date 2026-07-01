Mbappé nicht zu stoppen – nächster Doppelpack!

WM-Favorit Frankreich steht ohne große Probleme im Achtelfinale! Im Eilzugtempo überrolte man Schweden mit 3:0. Man of the Match war einmal mehr Kylian Mbappé. Er schnürte einen Doppelpack, hält bei 18 WM-Volltreffern und ist Rekordschützen Lionel Messi auf den Fersen. Im Video gibt es die Highlights der Partie.