Mbappé nicht zu stoppen – nächster Doppelpack!

WM-Favorit Frankreich steht ohne große Probleme im Achtelfinale! Im Eilzugtempo überrolte man Schweden mit 3:0. Man of the Match war einmal mehr Kylian Mbappé. Er schnürte einen Doppelpack, hält bei 18 WM-Volltreffern und ist Rekordschützen Lionel Messi auf den Fersen. Im Video gibt es die Highlights der Partie.
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