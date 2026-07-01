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Izabel Goulart tauscht Bikini gegen Lotusblätter

Society International
01.07.2026 05:55
Izabel Goulart sorgt mit diesem Schnappschuss, dass ihren Fans so richtig heiß wird.
Izabel Goulart sorgt mit diesem Schnappschuss, dass ihren Fans so richtig heiß wird.(Bild: instagram.com/izabelgoulart)
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Von krone.at

Bikini-Top? Braucht Topmodel Izabel Goulart nicht! Die ehemalige Victoria‘s-Secret-Schönheit trägt im Traumurlaub mit ihrem Liebsten, Fußballer Kevin Trapp, nämlich nicht mehr als zwei Lotusblätter ...

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Einfach mal im kühlen Nass untertauchen: Das, wovon viele Österreicher angesichts der aktuellen Hitzewelle träumen, ist für Izabel Goulart derzeit wunderbare Realität. Die Model-Schönheit genießt derzeit nämlich die landschaftliche Schönheit ihrer Heimat Brasilien.

Hot, hotter, Izabel Goulart
Doch trotz des kristallklaren Wassers, der unwirklichen Dünenlandschaft und aufregenden Flora und Fauna haben die Fans bei der aktuellen Bildergalerie wohl nur Augen für Goulart. Und das auch aus gutem Grund.

Die 41-Jährige überraschte ihre Fans nämlich gleich am Anfang ihrer Bildergalerie mit einem Schnappschuss, der nicht aufregender sein könnte. Zu sehen ist Goulart hüfthoch im Wasser. Bikini-Top? Fehlanzeige! Stattdessen bedeckt sie ihr Dekolleté mit zwei Blättern eines Lotus.

„Kevin, gratuliere!“
Dass die Fans bei diesem Anblick erst recht ins Schwitzen kamen, versteht sich fast von selbst! In der Kommentarspalte sammelten sich daher auch in Windeseile zahlreiche Flammen- und Herzchen-Emojis. Außerdem schwärmten die Anhänger: „Du rockst das, wie immer!“, „Ich bin besessen“ oder „Kevin, gratuliere!“

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Izabel Goulart ist seit Ende 2015 mit Kevin Trapp liiert. Seit 2018 ist das Paar auch verlobt, vor den Altar haben sich die beiden bislang aber noch nicht gewagt.

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