Izabel Goulart tauscht Bikini gegen Lotusblätter

„Kevin, gratuliere!“

Dass die Fans bei diesem Anblick erst recht ins Schwitzen kamen, versteht sich fast von selbst! In der Kommentarspalte sammelten sich daher auch in Windeseile zahlreiche Flammen- und Herzchen-Emojis. Außerdem schwärmten die Anhänger: „Du rockst das, wie immer!“, „Ich bin besessen“ oder „Kevin, gratuliere!“