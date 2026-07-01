Nass oder noch sonnig? So beginnt Ihr Mittwoch

Wer in der Nacht vom Regen geweckt wurde, bekommt die Wetterumstellung am Mittwochmorgen in Österreich bereits deutlich zu spüren. Nach der ungewöhnlich langen Hitzewelle startet der Tag vor allem im Westen und Norden deutlich frischer. Dort ziehen schon in der Früh immer wieder Regenschauer und vereinzelt Gewitter durch.