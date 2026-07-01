Nass oder noch sonnig? So beginnt Ihr Mittwoch

Wer in der Nacht vom Regen geweckt wurde, bekommt die Wetterumstellung am Mittwochmorgen in Österreich bereits deutlich zu spüren. Nach der ungewöhnlich langen Hitzewelle startet der Tag vor allem im Westen und Norden deutlich frischer. Dort ziehen schon in der Früh immer wieder Regenschauer und vereinzelt Gewitter durch.
Im Osten beginnt der Mittwoch noch meist trocken und teilweise sogar sonnig. Die Abkühlung lässt dort noch etwas auf sich warten, ehe die Kaltfront auch diese Landesteile erreicht.
Regenschirm mitnehmen
Wer also in der Früh das Haus verlässt, sollte den Regenschirm sicherheitshalber mitnehmen. Denn je nach Region könnte er zum Einsatz kommen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 25 Grad.
Maximal 32 Grad im Osten
Im Laufe des Tages entstehen dann in weiten Teilen Österreichs Regenschauer. Vor allem im Bergland muss man am Nachmittag wieder mit teils kräftigen Gewittern rechnen.
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Im Nordosten und Südosten bleibt es zwar am längsten trocken, doch auch dort steigt im weiteren Tagesverlauf die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte erreichen je nach Region maximal 32 Grad.
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