Achtelfinale: Die ersten drei Duelle stehen fest!

Am 5. Juli (22 Uhr/alle Spiele im sportkrone.at-Liveticker) duelliert sich Brasilien mit Norwegen in New Jersey. Während die Truppe von Carlo Ancelotti Japan mit 2:1 niederringen konnte, setzten sich die Skandinavier – ebenfalls mit 2:1 – gegen die Elfenbeinküste durch. Somit kommt es zum Duell der Superstars: Vinicius Junior oder Erling Haaland – wer kann der Partie seinen Stempel aufdrücken?