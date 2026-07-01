Achtelfinale: Die ersten drei Duelle stehen fest!

Die ersten drei Duelle im WM-Achtelfinale stehen bereits fest: So bekommt es etwa Rekordweltmeister Brasilien mit Erling Haaland und Co. zu tun!
Am 5. Juli (22 Uhr/alle Spiele im sportkrone.at-Liveticker) duelliert sich Brasilien mit Norwegen in New Jersey. Während die Truppe von Carlo Ancelotti Japan mit 2:1 niederringen konnte, setzten sich die Skandinavier – ebenfalls mit 2:1 – gegen die Elfenbeinküste durch. Somit kommt es zum Duell der Superstars: Vinicius Junior oder Erling Haaland – wer kann der Partie seinen Stempel aufdrücken?
Bereits Tags zuvor (19 Uhr) trifft Kanada in Houston auf Marokko. Nach dem 1:0 gegen Südafrika darf der Gastgeber weiter träumen. Die Afrikaner zogen nach einem wahren Elfer-Krimi gegen die Niederlande in die Runde der letzten 16 ein.
Frankreich zaubert erneut
Das dritte Duell lautet Paraguay gegen Frankreich und findet – ebenfalls am 4. Juli (23 Uhr) – in Philadelphia statt. Mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Deutschland schafften die Südamerikaner die ganz große WM-Sensation.
Kylian Mbappe und Co. überzeugten beim 3:0 gegen Schweden einmal mehr. Viele Fans fragen sich nun: Wer soll „Les Bleus“ eigentlich stoppen?
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