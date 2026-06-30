GAW-Chef legt Beschwerde gegen „Energiewerk“ ein

Um das geplante Großprojekt in Graz wird es nicht ruhig. Das „Energiewerk Graz“ um 250 Millionen Euro soll ja Ende des Jahres im Gemeinderat beschlossen werden. Man will damit 180 Gigawattstunden Fernwärme pro Jahr produzieren und so unabhängiger von Gas werden. Über ein Förderband soll vorsortierter Müll von der Sturzgasse in die neue Anlage transportiert werden, wodurch es zu keinen zusätzlichen Wegen kommen soll, heißt es. Anfang Juni gab das Land Steiermark mittels positivem UVP-Bescheid (Umweltverträglichkeitsprüfung) grünes Licht – die „Krone“ berichtete.