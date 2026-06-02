Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müll wird verbrannt

Behörde gibt grünes Licht für Grazer „Energiewerk“

Steiermark
02.06.2026 13:03
Eine Visualisierung des geplanten „Energiewerks“.
Eine Visualisierung des geplanten „Energiewerks“.(Bild: Energie Graz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Stadt Graz plant beim Ressourcenpark eine Müllverbrennungsanlage, offiziell „Energiewerk“ genannt. Es soll helfen, die Fernwärmeversorgung der Stadt von Gas unabhängiger zu machen. Zuletzt tauchte neuer Widerstand auf, doch am Dienstag gab die UVP-Behörde grünes Licht.  

0 Kommentare

250 Millionen Euro Investitionsvolumen, 100 neue Arbeitsplätze, 118.000 Tonnen verwerteter Abfall und 180 Gigawattstunden Fernwärme pro Jahr: Das sind die nüchternen Zahlen zum geplanten „Energiewerk“ in der Grazer Puchstraße. Müll, der jetzt schon gleich nebenan von der Holding vorsortiert wird, gelangt über ein Förderband zur Anlage, wo er „thermisch verwertet“ wird. Zu fast 90 Prozent wird Restmüll verbrannt, der restliche Anteil ist Sperrmüll. In der Heizphase wird dadurch Fernwärme erzeugt, in den Sommermonaten Strom. Übrig bleibt Asche, die abtransportiert werden muss.

Ging das Großprojekt zunächst noch recht geräuschlos über die Bühne (es gab im UVP-Verfahren auch nur vier Einwendungen), so haben sich in den vergangenen Monaten aber kritische Stimmen gehäuft. Eine Bürgerinitiative um Günter Eisenhut befürchtet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Klima. Projektleiter Michael Hierzenberger betont hingegen, dass die Filtertechnologie am neuesten Stand der Technik ist und es zu keiner spürbaren Verschlechterung der Luftqualität kommen wird.

Zuletzt zeigte sich auch der Industrielle Jochen Pildner-Steinburg, dessen Firma GAW sich in unmittelbarer Nähe befindet, ablehnend. Grund: Es wurde bekannt, dass ein beträchtlicher Teil des Mülls aus umliegenden Bezirken, sogar aus dem obersteirischen Bruck-Mürzzuschlag, in die Sturzgasse gebracht werden soll. Das sei bisher nicht kommuniziert worden, so Pildner-Steinburg, der deutlich mehr Lkw-Fahrten befürchtet. 

KPÖ: „Energiewerk“ ist Koalitionsbedingung
Die KPÖ konterte scharf, sieht hinter der Kritik „wirtschaftliche Interessen von privaten Unternehmen“ und macht das Energiewerk sogar zu einer Bedingung für Koalitionsverhandlungen nach der Wahl. Am Dienstag dann der nächste Paukenschlag: Das Land Steiermark erließ einen positiven UVP-Genehmigungsbescheid für das Großprojekt!

Lesen Sie auch:
Gleich neben dem Fernheizkraftwerk in der Grazer Puchstraße soll die Müllverbrennungsanlage ...
Sorge um Luftqualität
Grazer Müllverbrennungswerk erhitzt die Gemüter
22.01.2026

Damit ist es rechtlich aber nicht in trockenen Tüchern, denn der Bescheid wird beeinsprucht werden. „Die GAW wird alle rechtlichen Möglichkeiten in Anspruch nehmen“, heißt es vom Unternehmen. Auch die Bürgerinitiative hat einen Einspruch angekündigt. Das Bundesverwaltungsgericht als nächste Instanz kommt also zum Zug. Übrigens: Auch das Kontrollamt (früher Stadtrechnungshof) prüft aktuell die Müllverbrennungsanlage.

Keine Erweiterung der Kapazitäten am „Sturzplatz“
Zuletzt tauchten auch Gerüchte auf, dass die Kapazitäten des Ressourcenparks selbst deutlich (und UVP-pflichtig) erweitert werden sollen. Das wird von der Holding aber nicht bestätigt. Vielmehr soll die „abfallrechtlich genehmigte Restmüllbehandlungsanlage am Standort Sturzgasse 8“, welche 30 Jahre alt ist, an den Stand der Technik angepasst werden. „Dies erfolgt ohne Kapazitätserweiterung.“ 

Weiters heißt es auf „Krone“-Anfrage: „Im Zuge dieses Umbaus wird es voraussichtlich nötig sein, die am Standort vorhandene Umlade für bestehende Mengen an unbehandelten Restmüll zwischenzeitig auszulagern. Die Holding Graz wird hier jedoch voraussichtlich mit eigenen Lagerflächen das Auskommen finden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
02.06.2026 13:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.702 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
100.597 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
97.976 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2412 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
974 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
775 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf