Asfinag trauert um verstorbenen Mitarbeiter (42)

Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Klagenfurt wurde am Montag – wie berichtet – aus dem Leben gerissen. Ein Sattelzug aus Italien prallte gegen einen Absicherungs-Lkw der Asfinag. Der 42-jährige Familienvater wurde tödlich verletzt.
Es sind schreckliche Szenen, die sich am Montag auf der A2 Südautobahn Höhe Völkermarkt ereignet hatten. Wie berichtet, prallte ein Sattelzug aus Italien gegen einen Absicherungs-Lkw. Dahinter wurden gerade Mäharbeiten durchgeführt. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Absicherungs-Lkw mehrere Meter nach vorn geschleudert wurde und unseren 42-jährigen Mitarbeiter, einen Vater von zwei Kindern, erfasste und tödlich verletzte. Ein weiterer Asfinag-Mitarbeiter wurde zudem schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
„Dieser Unfall macht uns tief betroffen“, zeigen sich die Asfinag-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser bestürzt. „Uns allen ist bewusst, dass die Arbeit auf der Autobahn gefährlich ist und deswegen appellieren wir heute noch einmal besonders an alle Verkehrsteilnehmer, auf unsere Mitarbeitenden aufzupassen. Die Autobahn ist ihr Arbeitsplatz und hinter jeder Warnweste steht ein Mensch.“
Asfinag-Kampagne gestartet
Die Asfinag hat erst vor zwei Wochen genau mit diesem Appell die Verkehrssicherheitskampagne „Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich. Danke, dass du aufpasst“ gestartet. „Wir würden uns wünschen, dass wir solche Kampagnen nicht brauchen. Aber dieser Unfall führt uns auf furchtbare Weise vor Augen, dass sie leider mehr als notwendig ist.“
Aktuell ist die Kampagne aus diesem Grund auch auf allen Überkopfwegweisern auf allen Autobahnen in Österreich geschaltet.
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