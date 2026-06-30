Asfinag trauert um verstorbenen Mitarbeiter (42)

Es sind schreckliche Szenen, die sich am Montag auf der A2 Südautobahn Höhe Völkermarkt ereignet hatten. Wie berichtet, prallte ein Sattelzug aus Italien gegen einen Absicherungs-Lkw. Dahinter wurden gerade Mäharbeiten durchgeführt. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Absicherungs-Lkw mehrere Meter nach vorn geschleudert wurde und unseren 42-jährigen Mitarbeiter, einen Vater von zwei Kindern, erfasste und tödlich verletzte. Ein weiterer Asfinag-Mitarbeiter wurde zudem schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.