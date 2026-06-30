Überraschende Entscheidung nach deutscher Blamage

Klopp statt Nagelsmann?

Nach dem frühen WM-Aus weiß auch Nagelsmann, dass er momentan keinen Rückhalt hat, der Kredit nach fast drei Jahren im Amt mit großen Ankündigungen und wenig Ertrag aufgebraucht ist. „Wenn man heute eine Umfrage macht, dann habe ich die nicht“, sagte er über die Unterstützung der Fans. Viele wünschen sich nun Jürgen Klopp als neuen Trainer der deutschen Nationalmannschaft.