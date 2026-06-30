Nach „Heldentat“ bei WM gibt’s neuen Feiertag

Auch vom Held des Abends gab es eine besondere Botschaft. Der als Spieler des Spiels ausgezeichnete Torhüter Orlando Gill enthüllte ein persönliches Familienversprechen, das ihn begleitet hatte – und das er in seinem linken Handschuh bei sich trug. „Diese besondere Auszeichnung ist für meinen Neffen, der schwer krank im Krankenhaus liegt. Wir hoffen, dass es ihm bald besser geht, und ich habe ihm versprochen, dass diese Auszeichnung ihm gewidmet sein würde, falls ich zum Spieler des Spiels gewählt werde“, sagte Gill, ohne Details der Krankheit zu nennen.