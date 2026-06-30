Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Jubel nach Sensation

Nach „Heldentat“ bei WM gibt’s neuen Feiertag

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 10:23
Paraguay gelingt die Sensation gegen Deutschland und steht im WM-Achtelfinale.
Paraguay gelingt die Sensation gegen Deutschland und steht im WM-Achtelfinale.(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In Paraguay ist der 30. Juni nach der Überraschung gegen Deutschland bei der Fußball-WM zum nationalen Feiertag erklärt worden. „Heute feiert ein ganzes Land. Es feiert den Sieg einer Nationalmannschaft, die das Wesentliche unserer Identität verkörpert: den Kampfgeist, den Glauben und die Stärke eines Volkes, das niemals aufgibt“, teilte Präsident Santiago Pena mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zehntausende feierten in der Hauptstadt Asuncion das 4:3 im Elfmeterschießen gegen den vierfachen Weltmeister. Die Tageszeitung „La Nacion“ sprach von einer „Heldentat“. Das Blatt „ABC“ nannte es eine „weltweite Überraschung“. Trainer Gustavo Alfaro formulierte es so: „Für mich sind 26 Kämpfer angetreten und als Legenden hervorgegangen. Es war ein episches Match, einfach episch“, sagte der Argentinier, den sie aufgrund seiner tiefgehenden Analysen „Professor“ nennen.

Gustavo Alfaro
Gustavo Alfaro(Bild: EPA/SHAWN THEW)

Sowohl der 63-Jährige als auch sein Kapitän Gustavo Gomez verwiesen auf die Tugenden, die ihre Mannschaft auszeichneten: Kampfgeist, unbändiger Wille und bedingungslose Einsatzbereitschaft.

Schon Qualifikation war Erfolg
„Diese Mischung aus Leidenschaft und idealistischen Träumen hat uns die Möglichkeit gegeben, das scheinbar Unmögliche in die Realität umzusetzen“, sagte Alfaro. Erstmals seit 2010 ist Paraguay wieder bei einer WM dabei. Die Ära um Ex-Bayern-Profi Roque Santa Cruz liegt längst zurück, einen großen Star hat die „Albirroja“ nicht in ihren Reihen. Schon die Qualifikation galt als Erfolg. In der Südamerika-Quali holte das Team als Sechster das letzte Fix-Ticket für die Reise nach Nordamerika.

„Es ist der schönste Tag meines Lebens“, erklärte Julio Enciso, Paraguays Torschütze beim 1:1 nach Verlängerung, und sprach von einer „übermenschlichen“ Leistung. Dabei blickte der 22-Jährige von RC Straßburg immer wieder nach oben und dachte an seinen toten Opa. „Ich erinnere mich noch gut daran, wie er auf mich gezeigt und mir gesagt hat, dass ich eines Tages hier stehen würde. Nun schicke ich meinem Großvater einen Kuss in den Himmel“, sagte der Stürmer und weinte.

Keine Angst vor nächstem Gegner
Im Achtelfinale wartet am Samstag wohl Topfavorit Frankreich – sofern Schweden nicht für die nächste Sensation sorgt. Doch der Gegner scheint für Paraguay inzwischen fast zweitrangig. Der historische Triumph über Deutschland hat den Südamerikanern das Gefühl gegeben, dass bei dieser Weltmeisterschaft alles möglich ist. „Wir haben vor niemandem Angst. Wir wissen, was wir können und werden jedem, der auf uns trifft, Schaden zufügen“, kündigte Enciso an.

Lesen Sie auch:
Hängende Köpfe: Deutschland muss die Heimreise antreten.
Deutschland draußen
Nächster WM-Albtraum: „Dazu darf es nicht kommen!“
30.06.2026
Elferschießen verloren
Zwei große Namen draußen: Das war die WM-Nacht!
30.06.2026
Highlights im Video
Hier verabschiedet sich Deutschland von der WM
30.06.2026
Sport Tv Logo
Dritthöchster Wert
Deutschland tritt mit unglaublichem Ballbesitz ab
30.06.2026
So berichten Medien
Presse: „Deutschland ist nicht mehr Deutschland“
30.06.2026
Paraguay sensationell
WM-Aus! Deutschland verliert Elfmeter-Thriller
30.06.2026

Auch vom Held des Abends gab es eine besondere Botschaft. Der als Spieler des Spiels ausgezeichnete Torhüter Orlando Gill enthüllte ein persönliches Familienversprechen, das ihn begleitet hatte – und das er in seinem linken Handschuh bei sich trug. „Diese besondere Auszeichnung ist für meinen Neffen, der schwer krank im Krankenhaus liegt. Wir hoffen, dass es ihm bald besser geht, und ich habe ihm versprochen, dass diese Auszeichnung ihm gewidmet sein würde, falls ich zum Spieler des Spiels gewählt werde“, sagte Gill, ohne Details der Krankheit zu nennen.

Orlando Gill
Orlando Gill(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)

Deutschlands Team sorgte unfreiwillig schon das zweite Mal während dieser WM für einen ungeplanten Ruhetag in Südamerika. Auch in Ecuador wurde nach dem 2:1 gegen die DFB-Auswahl und dem damit verbundenen Einzug ins Sechzehntelfinale ein nationaler Feiertag ausgerufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 10:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Gastgeber im Achtelfinale – ganz Kanada steht Kopf
WM-Highlights
Einmal Hölle und zurück – Österreich ist weiter!
WM-Highlights
Nur 0:0 – Portugal verpasst Erfolg und Gruppensieg
WM-Highlights
Kroatien zittert sich gegen Ghana in K.o.-Phase!
WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
273.905 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.290 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
157.567 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2428 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1280 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Nach blamablem Aus
WM: Matthäus enthüllt Streitigkeiten im DFB-Team
Krone-WM-Studio
„Komme mit vielen Dingen von ihm nicht zurecht“
Jubel nach Sensation
Nach „Heldentat“ bei WM gibt’s neuen Feiertag
„Macht mich sprachlos“
ZDF-Expertin rechnet knallhart mit Nagelsmann ab
Vor Duell mit Spanien
ÖFB: Viel Luft nach oben – außer bei Trefferquote

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf