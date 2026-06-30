Kassabon überführt Kindsmörderin nach 17 Jahren

Die Staatsanwaltschaft warf Onduto in ihrer Anklage vor, ihre Tochter in ihrem Apartment zur Welt gebracht, sie dann in der Badewanne ertränkt und in den Müllcontainer geworfen zu haben. Um einem Prozess zu entgehen, bekannte sich die Angeklagte wegen „Totschlags im Affekt“ für schuldig und wurde jetzt zu sechs Jahren Haft verurteilt.