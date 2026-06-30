Majestätsbeleidigung! 44 Politiker vor Gericht

Bis zu 15 Jahre Haft bei Verstoß gegen Regelwerk

Das Regelwerk gilt derzeit als eines der strengsten weltweit. Es verbietet faktisch jede Kritik an König Maha Vajiralongkorn und Mitgliedern seiner Familie und wird Kritikern zufolge auch immer wieder benutzt, um freie Meinungsäußerung zu unterbinden. Jeder Verstoß kann mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden.