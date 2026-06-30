So schön zeigte sich der Erdbeermond am Himmel

Ein eindrucksvolles Naturschauspiel hat sich am Montagabend am Himmel abgespielt und die Blicke auf sich gezogen. Denn der Erdbeermond strahlte einmal mehr in seiner ganzen Pracht.
Der Name Erdbeermond geht allerdings nicht auf seine Farbe in dieser Nacht zurück – wenngleich er sich am Montagabend orange-rötlich am Himmel präsentiert.
Vielmehr geht die Bezeichnung auf die Ureinwohner Nordamerikas zurück, die diesen Namen wählten. Denn zum Zeitpunkt seines Erscheinens im Juni wurden die Erdbeeren reif und konnten geerntet werden.
Erdbeermond nicht immer orange-rötlich gefärbt
Die oftmals orange-rötliche Färbung hängt davon ab, wie tief der Mond über dem Horizont steht – jeder Vollmond im Juni wird als Erdbeermond bezeichnet. Man kennt ihn auch unter dem Namen Rosen- und Honigmond.
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