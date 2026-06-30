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Drei Verletzte

Streitendes Ehepaar löste Massenkarambolage aus

Chronik
30.06.2026 10:25
Auf der Walgauautobahn bot sich ein Bild der Verwüstung.
Auf der Walgauautobahn bot sich ein Bild der Verwüstung.(Bild: Mathis Fotografie)

Ein plötzliches Bremsmanöver einer 27-Jährigen auf der Walgauautobahn bei Nenzing (Vorarlberg) hatte am Montag schlimme Folgen: Drei Personen wurden verletzt, mehrere Fahrzeuge demoliert. Der Vollbremsung soll ein handfester Streit der 27-Jährigen mit ihrem Ehemann vorausgegangen sein. 

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Die 27-Jährige war gegen 11.10 Uhr auf der Überholspur der Walgauautobahn (A14) in Fahrrichtung Deutschland unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß ihr 33 Jahre alter Gatte. Wie die Frau später der Polizei mitteilte, habe sie dieser während der Fahrt beschimpft und geschlagen. Schließlich erspähte die Malträtierte auf der Gegenfahrbahn ein Polizeiauto – und legte reflexartig eine Vollbremsung hin.

Dass sie mit diesem Manöver die nachfolgenden Autofahrer überforderte, überrascht nicht: Drei Lenker konnten gerade noch ausweichen, eine vierte Autofahrerin (52) stieg voll auf die Bremse und brachte ihren Wagen der Marke Dacia unmittelbar hinter dem Mercedes des streitenden Ehepaars zum Stillstand. 

Die Einsatzmannschaften hatten alle Hände voll zu tund.
Die Einsatzmannschaften hatten alle Hände voll zu tund.(Bild: Mathis Fotografie)

Gegen Mittelleitschiene geschleudert
Eine 22-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation jedoch zu spät und prallte mit voller Wucht ins Heck des Dacia. Dieser wurde durch die enorme Aufprallenergie zuerst gegen die Mittelleitschiene geschleudert, dann überschlug er sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Dabei wurde auch die Heckscheibe eines weiteren Fahrzeugs beschädigt.

Die drei verletzten Frauen wurden mit dem Rettungsauto bzw. dem Notarzthubschrauber in die ...
Die drei verletzten Frauen wurden mit dem Rettungsauto bzw. dem Notarzthubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.(Bild: Mathis Fotografie)

Kilometerlanger Rückstau
Die 27-jährige Unfallverursacherin sowie die 52-Jährige mussten mit nicht näher definierten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden. Noch schlimmer erwischte es die 22-jährige Lenkerin: Sie wurde nach der Erstversorgung von der Besatzung des Notarzthubschraubers ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Aufgrund der aufwendigen Rettungs- und Bergemaßnahmen blieb die Autobahn bis 12.45 Uhr gesperrt – ein kilometerlanger Rückstau war die Folge. 

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