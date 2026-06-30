Streitendes Ehepaar löste Massenkarambolage aus

Gegen Mittelleitschiene geschleudert

Eine 22-jährige VW-Fahrerin erkannte die Situation jedoch zu spät und prallte mit voller Wucht ins Heck des Dacia. Dieser wurde durch die enorme Aufprallenergie zuerst gegen die Mittelleitschiene geschleudert, dann überschlug er sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Dabei wurde auch die Heckscheibe eines weiteren Fahrzeugs beschädigt.