1000 Menschen sitzen nach Muren in Tal fest

Wie schwer die Schäden an der Landesstraße tatsächlich sind, konnte am Dienstag zunächst noch nicht beurteilt werden. Nach ersten Einschätzungen könnten sogar Teile der Fahrbahn weggerissen worden sein. Schweres Gerät wurde bereits an die Einsatzstelle gebracht, um das Ausmaß der Verwüstungen zu erfassen und erste Sicherungsmaßnahmen einzuleiten.