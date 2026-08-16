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Gold! Erster EM-Titel für junge Schweden

Sport-Mix
16.08.2026 19:17
Jacob Hoelting Nilsson (li.) und Elmer Andersson holten auch im August 2025 den Turniersieg in ...
Jacob Hoelting Nilsson (li.) und Elmer Andersson holten auch im August 2025 den Turniersieg in Baden.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die topgesetzten jungen Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson haben in Stare Jablonki erstmals EM-Gold im Beachvolleyball erobert.

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Die Youngsters gewannen das Finale gegen die fünfmaligen Europameister und Titelverteidiger Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen 2:1 (18,-18,10).

Bei den Frauen jubeln Katja Stam/Raisa Schoon. Die Niederländerinnen holten mit einem 2:0 (13,11) gegen die Spanierinnen Sofia Izuzquiza/Tania Moreno ebenso ihren ersten EM-Titel.

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