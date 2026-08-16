Gold! Erster EM-Titel für junge Schweden

Die topgesetzten jungen Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson haben in Stare Jablonki erstmals EM-Gold im Beachvolleyball erobert.
Die Youngsters gewannen das Finale gegen die fünfmaligen Europameister und Titelverteidiger Anders Mol/Christian Sörum aus Norwegen 2:1 (18,-18,10).
Bei den Frauen jubeln Katja Stam/Raisa Schoon. Die Niederländerinnen holten mit einem 2:0 (13,11) gegen die Spanierinnen Sofia Izuzquiza/Tania Moreno ebenso ihren ersten EM-Titel.
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