Israel droht dem Libanon mit weiteren Angriffen

Das israelische Militär griff am Samstag mindestens drei Ortschaften an. Insgesamt wurden elf Menschen getötet und mindestens 17 weitere verletzt. Getötet wurden zwei Hisbollah-Kommandanten, wovon einer an dem Einsatz der Drohnen beteiligt gewesen sein soll, aber auch Frauen und Kinder. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, dass ein Wohnhaus getroffen worden sei. „Netanyahu (Israels Regierungschef, Anm.), gegen den vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen ermittelt wird, ist erneut für die Tötung libanesischer Zivilisten verantwortlich“, sagte die Hisbollah und drohte mit Vergeltung.