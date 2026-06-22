Trumps Pool floppt: Enten sterben, Farbe löst sich

Mehrere Festnahmen

Nach Angaben eines hochrangigen Beamten der Trump-Regierung wurden am Samstagabend fünf Personen wegen Vandalismus festgenommen und fünf weitere erhielten von der Polizei Strafzettel. Insgesamt seien bei der Polizei 14 Anzeigen erstattet worden, sagte der Beamte gegenüber CBS. Darunter sei auch ein Fall, in dem eine Person, die laut Trump mit einer Klinge „einen 76 Meter langen Riss in die schöne Fassade gerissen“ habe.