Zu viele Chemikalien?
Trumps Pool floppt: Enten sterben, Farbe löst sich
Trumps Prestige-Projekt hat ihm in letzter Zeit nur Ärger eingebracht: Nach starkem Algen-Befall löst sich jetzt auch noch die „US-blaue“ Farbe vom Boden. Trump sieht „Vandalen“ für den Flopp verantwortlich. Damit nicht genug: Auch tote Enten wurden mittlerweile im Pool gefunden.
US-Präsident Donald Trump meinte, er habe sich den beschädigten Reflecting Pool angesehen und sei entsetzt gewesen. „Ich konnte nur zu mir und den Umstehenden sagen: Wow, wer tut so etwas? Kranke, verwirrte Menschen!“ Er ist überzeugt, Vandalen hätten den Pool mutwillig beschädigt.
Becken erstrahlte in Grün statt Blau
Die Arbeiten zur Reparatur des amerikanischen Wahrzeichens würden „sofort beginnen“, teilte Trump auf seiner Plattform „Truth Social“ mit. Obwohl das Projekt erst kürzlich für umgerechnet über 12 Millionen Euro renoviert wurde, bereitete es dem Präsidenten Kopfzerbrechen. Durch starken Algenbefall färbte sich das Wasser des Beckens innerhalb kurzer Zeit grün.
Tote Ente im Pool
Am Wochenende fand zudem ein Journalist eine tote Ente im Reflecting Pool. Wie das Tier starb und ob die im Kampf gegen die Algen eingesetzten Chemikalien daran schuld sind, ist unklar. Experten fürchten jedoch, dass Vögel, die im Pool schwimmen, neue Algenarten einschleppen könnte, die schädliche Bakterien übertragen können.
Trump verdächtigt Vandale
Nachdem das Wahrzeichen von den Algen befreit worden war, blätterte plötzlich auch noch die Farbe ab. Laut Trump sei das kein Zufall: Vandalen hätten die Farbe im Vorfeld des 250. Jahrestages des amerikanischen Unabhängigkeitstages am 4. Juli beschädigt. Umfassende Beweise dafür konnte der Republikaner nicht vorlegen.
Staatsanwältin droht mit Strafen
Auch die US-Staatsanwältin für Washington DC, Jeanine Pirro, drohte, jeden, der den Pool beschädigt hat, mit aller Härte zu verfolgen. „Jeder, der Vandalismus begeht oder versucht, Vandalismus zu begehen, wird in Washington, DC, mit den Konsequenzen des Strafrechtssystems konfrontiert werden“, sagte sie am Sonntag gegenüber „Fox News.“
Mehrere Festnahmen
Nach Angaben eines hochrangigen Beamten der Trump-Regierung wurden am Samstagabend fünf Personen wegen Vandalismus festgenommen und fünf weitere erhielten von der Polizei Strafzettel. Insgesamt seien bei der Polizei 14 Anzeigen erstattet worden, sagte der Beamte gegenüber CBS. Darunter sei auch ein Fall, in dem eine Person, die laut Trump mit einer Klinge „einen 76 Meter langen Riss in die schöne Fassade gerissen“ habe.
Ex-Olympiasportler festgenommen
Am vergangenen Freitag nahm die US-Polizei außerdem einen ehemaligen Olympiasportler fest, dem Sachbeschädigung am Pool vorgeworfen wird. David Hearn behauptete selbst, er habe lediglich seinen Fahrradhandschuh ausgezogen, um einen „langen, gummiartigen“ Streifen zu berühren, der sich vom Boden des Beckens gelöst hatte. Er bezeichnete die Verhaftung als „willkürlich und unbegründet“, wie die britische BBC berichtete.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.