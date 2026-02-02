Wie Trump das Weiße Haus radikal umkrempelt

Ganze 8000 Quadratmeter groß, Platz für 1000 Gäste, Kosten von rund 300 Millionen Dollar (umgerechnet circa 255 Millionen Euro) – Donald Trumps Pläne für den neuen Ballsaal direkt neben dem Weißen Haus sorgen weiterhin für Aufsehen. Die Aufregung über die hohen Kosten will der amerikanische Präsident durch finanzielle Eigenleistungen und die Suche nach Spendern abmildern. 300 Millionen Dollar für einen neuen Ballsaal sind aber selbst für die an Superlative gewohnten Amis eine Spur zu viel.