Bilder aus dem Inneren
Wie Trump das Weiße Haus radikal umkrempelt
Gold, Glanz und Glamour: Der US-Präsident lässt im Weißen Haus kaum einen Stein auf dem anderen und keinen Zweifel an seinen Allmachtsfantasien. Mit millionenschweren Projekten protzt er in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Sehen Sie hier die neuen Bilder.
Ganze 8000 Quadratmeter groß, Platz für 1000 Gäste, Kosten von rund 300 Millionen Dollar (umgerechnet circa 255 Millionen Euro) – Donald Trumps Pläne für den neuen Ballsaal direkt neben dem Weißen Haus sorgen weiterhin für Aufsehen. Die Aufregung über die hohen Kosten will der amerikanische Präsident durch finanzielle Eigenleistungen und die Suche nach Spendern abmildern. 300 Millionen Dollar für einen neuen Ballsaal sind aber selbst für die an Superlative gewohnten Amis eine Spur zu viel.
