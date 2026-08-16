Eva Cavalli: Die Frau, die Heidi Klum verkuppelte

Eva Cavalli plauderte im Interview mit dem „Corriere della Sera“ über ihr Leben im Mode-Jetset – und verriet dabei nicht nur, wie Heidi Klum den Vater ihrer Tochter Leni kennenlernte. Hinter der glamourösen Fassade liegen für die Österreicherin zwei schwere Jahre.
Was wäre Leni Klums Familiengeschichte wohl ohne Eva Cavalli? Die gebürtige Österreicherin und Frau von Mode-Legende Roberto Cavalli verriet jetzt ganz nebenbei in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“ ein durchaus brisantes Detail aus den goldenen Jahren des internationalen Jetsets: „Ich habe Heidi Klum Flavio Briatore vorgestellt.“
Aus der Bekanntschaft, die 2003 ein paar Monate lang dauerte, wurde, wie man heute lange weiß, mehr – der italienische Unternehmer ist Lenis leiblicher Vater. Für Cavalli nur eine von unzähligen Geschichten aus einer Zeit, in der Naomi Campbell, Kate Moss und Cindy Crawford zum Freundeskreis gehörten, die Backstage-Bereiche „wie geheime Salons“ waren und die Nächte gerne bis zum Morgengrauen dauerten.
Notoperation und weitere Eingriffe
Doch hinter den schillernden Erinnerungen steckt heute auch viel Schmerz. Seit zwei Jahren, so die 66-Jährige, habe sich ihr Leben völlig verändert. Bei einem Aufenthalt in einem Wellnesszentrum im türkischen Bodrum erlitt sie während einer medizinischen Behandlung nach eigenen Angaben eine schwere Verletzung. Nachdem sie zunächst aus dem Krankenhaus entlassen worden war, musste sie kurz darauf notoperiert werden. Weitere Eingriffe folgten.
Besonders tragisch: Als ihr Ex-Mann Roberto Cavalli im April 2024 starb, lag Eva selbst im Krankenhaus. Sie sei genau in jenem Moment ohnmächtig geworden, in dem er starb. Trotz Scheidung nennt sie ihn bis heute „meine große Liebe“. Jetzt will sie nach zwei Jahren voller Behandlungen endlich wieder nach vorne schauen. Denn, wie sie selbst sagt: „Ich habe noch viel zu viele Projekte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.