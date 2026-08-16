Eva Cavalli: Die Frau, die Heidi Klum verkuppelte

Notoperation und weitere Eingriffe

Doch hinter den schillernden Erinnerungen steckt heute auch viel Schmerz. Seit zwei Jahren, so die 66-Jährige, habe sich ihr Leben völlig verändert. Bei einem Aufenthalt in einem Wellnesszentrum im türkischen Bodrum erlitt sie während einer medizinischen Behandlung nach eigenen Angaben eine schwere Verletzung. Nachdem sie zunächst aus dem Krankenhaus entlassen worden war, musste sie kurz darauf notoperiert werden. Weitere Eingriffe folgten.