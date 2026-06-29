Wo ist Donald? Trump bei WM noch nicht aufgetaucht

„Wie lange kann Donald Trump der Fußball-WM noch fernbleiben?“

Auf die Frage, ob er sich Spiele ansehen werde, sagte er: „Ich würde auf jeden Fall gerne zu mehr als einem gehen.“ Mehr als ein Jahr später titelte das Portal „Politico“ in diesen Tagen: „Wie lange kann Donald Trump der Fußball-WM noch fernbleiben?“ Die BBC erinnerte an den demokratischen Präsidenten Bill Clinton, der die Welt beim Eröffnungsspiel der WM 1994 in den USA mit warmen Worten begrüßt hatte. Obwohl er sich am Sonntag in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social offensichtlich zufrieden mit dem Verlauf und der Ausrichtung im eigenen Land zeigte, war Trump bisher nicht einmal im Stadion. Dafür kann es mehrere Gründe geben.