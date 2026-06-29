ORF trennt sich von Werbechef Oliver Böhm

Weiteres Zittern im ORF

Womöglich wird es auch für andere ORF-Manager diese Woche eng – denn nachdem Ingrid Thurnher die Führung übernommen hatte, wurde ja eine große Compliance-Initiative gestartet. Diese Untersuchungen sollen nun abgeschlossen und im Transparenzbeirat besprochen werden. Es dürften dabei einige Geschmacklosigkeiten aufgedeckt werden. Auch der umstrittene Gagen-Kaiser Pius Strobl muss zittern, immerhin gingen zahlreiche Meldungen und Hinweise an die Meldestelle ein und der Medienmanager wurde von Thurnher freigestellt.