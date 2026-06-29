So viele sahen Österreichs WM-Krimi gegen Algerien

Gegen Argentinien waren es noch mehr

Der Kracher gegen Argentinien ging dagegen zu einer für ein europäisches Publikum angenehmen Uhrzeit (ab 19 Uhr) über die Bühne. Im Schnitt waren 2,1 Millionen Zuschauer auf ServusTV mit dabei. Der Salzburger Privatsender zeigt auch das nächste Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft – und das ebenfalls zu guter Sendezeit. Am Donnerstag erfolgt der Anpfiff im Sechzehntelfinale gegen Spanien um 21 Uhr.