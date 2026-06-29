So viele sahen Österreichs WM-Krimi gegen Algerien

Das dritte und letzte Österreich-Match in der Gruppenphase der Fußball-WM gegen Algerien ist trotz einer denkbar ungünstigen Anpfiffzeit auf hohes Zuseherinteresse gestoßen. Der ORF veröffentlichte am Montag die genauen Zahlen ...
Für die erste Halbzeit im Aufeinandertreffen mit Algerien ab vier Uhr am Sonntagmorgen waren bereits im Schnitt 695.000 Personen auf ORF 1 mit dabei. Der Zuschauerschnitt stieg für die zweite, denkbar dramatische Halbzeit dann nochmal deutlich auf 903.000 an. Der Marktanteil betrug starke 86 Prozent.
Der Matchtag-Ticker hier zum Nachlesen.
Match zur Unzeit
Das Match, das letztlich 3:3 ausging, war angesichts der Uhrzeit wenig überraschend das quotenschwächste der bisherigen drei Österreich-Partien. Die zweite Halbzeit von Österreich gegen Jordanien sahen im Schnitt 1,24 Mio. Personen auf ORF 1, wobei der Anpfiff am 17. Juni um 6 Uhr Früh erfolgte.
Gegen Argentinien waren es noch mehr
Der Kracher gegen Argentinien ging dagegen zu einer für ein europäisches Publikum angenehmen Uhrzeit (ab 19 Uhr) über die Bühne. Im Schnitt waren 2,1 Millionen Zuschauer auf ServusTV mit dabei. Der Salzburger Privatsender zeigt auch das nächste Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft – und das ebenfalls zu guter Sendezeit. Am Donnerstag erfolgt der Anpfiff im Sechzehntelfinale gegen Spanien um 21 Uhr.
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