„Vorwürfe“: ORF-Werbechef Oliver Böhm beurlaubt

Der Geschäftsführer der ORF-Werbevermarktungstochter ORF Enterprise, Oliver Böhm, ist vom Medienunternehmen beurlaubt worden. Aufgrund von Vorwürfen sei eine Untersuchung durch interne und externe Fachleute eingeleitet worden, bestätigte ein ORF-Sprecher am Montag.
„Sobald Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, wird der ORF über die nächsten Schritte entscheiden und darüber auch sofort informieren“, sagte er weiter in einer Stellungnahme zum „Standard“. Zum Schutz der Beteiligten würde das Medienhaus nicht über Details informieren.
Keine Details genannt
Um welche Vorwürfe es geht, blieb somit unklar. Diese seien rund um Ostern aufgekommen, hieß es lediglich.
Oliver Böhm ist als Geschäftsführer von ORF Enterprise für etwa ein Fünftel der Einnahmen des Unternehmens verantwortlich. Der Rundfunk nahm im Vorjahr mehr als 200 Millionen Euro durch Werbung ein – 188,7 Millionen Euro im TV, Radio und durch Werbung auf der Website sowie weitere 36,4 Millionen Euro mit Sonderwerbeformen.
Böhm steht bereits seit 2013 an der Spitze der Werbevermarktung und managt die Vermarktung der TV- und Radiosender sowie des Digitalangebots. Zuvor war er als Geschäftsführer bei Privatradios tätig.
Immer mehr Vorwürfe
Beim ORF tauchten in den vergangenen Wochen nicht nur gegen Böhm Vorwürfe auf. So beschuldigte eine Mitarbeiterin etwa Generaldirektor Roland Weißmann der sexuellen Belästigung. Eine Untersuchung ergab aber, dass dies nicht „im rechtlichen Sinn“ bestätigt werden konnte. Das Verhalten sei unangemessen gewesen, hieß es. Weißmann wurde gekündigt.
Spitzenverdiener im Konzern
Wie berichtet, ist Böhm einer der Spitzenverdiener im Konzern. Mit einem Jahresbruttobezug von fast 349.000 Euro lag er im Vorjahr auf dem dritten Platz, hinter Multimanager Pius Strobl und dem ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Geht man von 14 Bezügen aus, beträgt der monatliche Bruttobezug fast 25.000 Euro. Der ORF ist gesetzlich verpflichtet, die Namen von jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offenzulegen, die inklusive Zulagen über 170.000 Euro im Jahr erhalten. Insgesamt waren das im Vorjahr 62 Personen.
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