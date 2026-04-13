„Vorwürfe“: ORF-Werbechef Oliver Böhm beurlaubt

Spitzenverdiener im Konzern

Wie berichtet, ist Böhm einer der Spitzenverdiener im Konzern. Mit einem Jahresbruttobezug von fast 349.000 Euro lag er im Vorjahr auf dem dritten Platz, hinter Multimanager Pius Strobl und dem ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Geht man von 14 Bezügen aus, beträgt der monatliche Bruttobezug fast 25.000 Euro. Der ORF ist gesetzlich verpflichtet, die Namen von jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offenzulegen, die inklusive Zulagen über 170.000 Euro im Jahr erhalten. Insgesamt waren das im Vorjahr 62 Personen.