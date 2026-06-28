Gewichtiger Fiebertraum im reduzierten Sprachraum

Bei den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur ganz groß abgeräumt mit Ingeborg-Bachmann-Preis und zwei weiteren Auszeichnungen hat die Deutsche Lena Schätte. Aber auch Magdalena Schrefel aus Niederösterreich steht als erlesene Siegerin auf dem Stockerl.
Ein fleckenloses Hochfest der Sprache, der Körperlichkeit und Innenschau feierten die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur von 23. bis 28. Juni in Klagenfurt bei tropischen Außentemperaturen. „Dieser Bewerb wird in die Bachmann-Preis-Annalen als Jahrgang der Wasserflecken und Faszination für die Unterschicht eingehen“, befindet der nach 12 Wettbewerbsjahren „freudvoll bis gelassen scheidende“ Jury-Vorsitzende Klaus Kastberger in seiner lauten, pointierten Art.
Leise, präzise, poetisch und fast schon nebensächlich öffnet die 42-jährige Niederösterreicherin Magdalena Schrefel ihr Sprachlabor für das autofiktionale Ringen einer Frau mit dem Brustkrebs. Fazit: Der mit 7.500 € dotierte 3sat-Preis für „Kirschen, Herz mit Verband“.
„Vater ohne Sohn“ von Ozan Zakariya Keskinkiliç ruft meisterhaft zwischen Schuld und Vergebung, Glaube und Zweifel, die großen Fragen des Lebens auf, ohne sie vorzuführen. Dafür wird der 37-jährige Deutsche mit dem Deutschlandfunk-Preis (12.5000 €) gewürdigt.
Keine Überraschung, (wie alle von uns schon am Samstag vorhergesagten Preisträger) ist ein Auszeichnung für die 43-jährige Kinga Tóth. Die in Waidhofen an der Ybbs lebende Ungarin erliest sich mit ihrem furiosen „OstblockMädl“, das ungarischen Arbeitsmigrantinnen eine unüberhörbare Stimme gibt, den Kelag-Preis (15.000 €).
Und dann kommt Lena Schätte! Wichtig ist das Thema, bewegenden, bildstark und unsentimentalen ihr Text „Was wir tragen“, der für zwei übergewichtige, ausgegrenzte Freundinnen und eine ambivalente Mutter-Tochter-Beziehung bezwingende, existenzielle Wucht entfaltet.
Drei Preise räumt die Deutsche damit ab: BKS Bank-Publikumspreis (7000 €), mit dem das Festival-Schreiber-Stipendium (3000 €) des Carinthischen Sommers gekoppelt ist und Ingeborg-Bachmann-Preis (30.000 €) der Landeshauptstadt Klagenfurt. „Es fühlt sich an wie ein Fiebertraum“, kann es die 32-Jährige kaum fassen. Wir gratulieren!
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