Gewichtiger Fiebertraum im reduzierten Sprachraum

Ein fleckenloses Hochfest der Sprache, der Körperlichkeit und Innenschau feierten die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur von 23. bis 28. Juni in Klagenfurt bei tropischen Außentemperaturen. „Dieser Bewerb wird in die Bachmann-Preis-Annalen als Jahrgang der Wasserflecken und Faszination für die Unterschicht eingehen“, befindet der nach 12 Wettbewerbsjahren „freudvoll bis gelassen scheidende“ Jury-Vorsitzende Klaus Kastberger in seiner lauten, pointierten Art.