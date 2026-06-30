Horror-Schlangen: Moskauer betteln um Benzin

Staatsmedien wollen von dem Chaos nichts wissen

Die von dem Journalisten aufgenommenen Bilder untermauern die Härte der gegenwärtigen Situation. An allen geöffneten Tankstellen in Moskau ist der Andrang riesig – außer bei jenen, wo nur Diesel erhältlich ist. Selbst wenn die Tankstellen schließen, bleiben die Lenker in der Schlange stehen. Ein Weiterkommen gibt es ohnehin nicht mehr. Unter den Wartenden werden Beschwerden laut, die russischen Nachrichten würden die Krise in der Metropole vertuschen.