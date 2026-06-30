Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Panik in Hauptstadt

Horror-Schlangen: Moskauer betteln um Benzin

Außenpolitik
30.06.2026 16:21
Sogar im Herzen der vermeintlichen „Rohstoff-Supermacht“ heißt es jetzt: Stundenlang anstellen ...
Sogar im Herzen der vermeintlichen „Rohstoff-Supermacht“ heißt es jetzt: Stundenlang anstellen für ein bisschen Sprit.(Bild: „Bereg)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

Die Treibstoffkrise in Russland ist in Moskau angekommen. Viele Tankstellen sind geschlossen, die geöffneten auf einen Blick aus der Ferne zu erspähen: Denn dort bilden sich lange Staus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Steht das größte Land der Welt vor dem Zusammenbruch? Einige Indikatoren weisen zumindest darauf hin, sind sich die unabhängigen russischsprachigen Medien einig. Die Ukraine trifft die Russen immer tiefer im Land und genau dort, wo es wehtut. Mittlerweile fiel die Raffinerieproduktion auf einen mehrjährigen Tiefstand, gleichzeitig werden hohe Rohstoffexportvolumen verzeichnet. Selbst den grundsätzlich sehr leiderprobten Russen wird in dieser Situation angst und bange.

Schon seit geraumer Zeit sind Benzin-Engpässe aus anderen Regionen bekannt. Doch dass auch die Privilegierteren aus der Hauptstadt zum Handkuss kommen, ist dort niemandem mehr zu erklären. Immerhin hatte ihnen der Kreml stets versprochen, Moskau werde der Krieg nicht treffen. Widerstand soll durch drohende Repressalien im Keim erstickt werden. Tankstellenmitarbeiter warnen, man dürfe die Missstände nicht fotografisch festhalten. Ein Korrespondent von „Bereg“, einer Vereinigung unabhängiger Journalisten, war dennoch so mutig.

Viele sind einfach nur noch genervt.
Viele sind einfach nur noch genervt.(Bild: „Bereg)

Staatsmedien wollen von dem Chaos nichts wissen
Die von dem Journalisten aufgenommenen Bilder untermauern die Härte der gegenwärtigen Situation. An allen geöffneten Tankstellen in Moskau ist der Andrang riesig – außer bei jenen, wo nur Diesel erhältlich ist. Selbst wenn die Tankstellen schließen, bleiben die Lenker in der Schlange stehen. Ein Weiterkommen gibt es ohnehin nicht mehr. Unter den Wartenden werden Beschwerden laut, die russischen Nachrichten würden die Krise in der Metropole vertuschen.

Lesen Sie auch:
In Simferopol auf der besetzten Krim bildeten sich bereits vergangene Woche lange Schlangen vor ...
Kiew trifft ins Herz
Sprit in Russland wird knapp: Staus an Tankstellen
18.06.2026
Moskau bis Sibirien
Putins Krieg erreicht Russen: „Anfang der Hölle!“
23.06.2026

Selbst Putin ließ kurz seine Maske fallen
Dabei musste Kremlchef Wladimir Putin am Sonntag bereits bei einer Sitzung mit Leitern führender Energieunternehmen ein „Benzin-Defizit“ einräumen: „Sie wissen ja gut, dass die Probleme sowohl für Autofahrer als auch für die Unternehmen weiterhin bestehen. Leider gibt es auch an den Tankstellen noch Schlangen. Und die richtige Benzinsorte ist jetzt auch nicht immer zu finden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
30.06.2026 16:21
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
274.287 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.997 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
159.105 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2227 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1294 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr Außenpolitik
Auch Industriegüter
Hummer aus den USA kommen jetzt zollfrei in die EU
„Schweres Versäumnis“
Geplantes Klimaschutzgesetz verzögert sich weiter
Niederlage für Trump
US-Staatsbürgerschaft bei Geburt in den USA bleibt
Auf ärztlichen Rat
Darum bleibt Doskozil dem U-Ausschuss vorerst fern
Panik in Hauptstadt
Horror-Schlangen: Moskauer betteln um Benzin
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf