Überschwemmungen und Murenabgänge in Südtirol

Drei Wohnhäuser in Südtirol waren vorerst unbewohnbar. Sechs Menschen seien leicht verletzt worden, berichteten Südtiroler Medien. Die Lage zwischen Meran und Hafling sei weiter angespannt, da aus dem Hang noch Material nachrutschen könne. Für Montag sowie die kommenden Tage seien auch weitere kräftige Gewitter vorhergesagt. Die Feuerwehr, der Zivilschutz und die Behörden waren im Dauereinsatz, um ein erneutes Abgehen der Geröllmassen zu verhindern und die Bevölkerung bestmöglich zu schützen.