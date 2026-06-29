Evakuierungsflüge gestartet, Muren auf Straßen

Heftige Unwetter zogen am Sonntag über viele Teile Tirols. Ein Blitzschlag löste einen Waldbrand aus. Nach mehreren Muren im Kaunertal saßen rund 200 Tagesausflugsgäste im Tal fest. Diese werden seit 7 Uhr mit dem Hubschrauber evakuiert. Auch ein Erdbeben sorgte für Unruhe.
Heftige Niederschläge und damit auch Gewitter sorgten am Sonntag für unzählige Einsätze der Tiroler Feuerwehren. Im Laufe des Nachmittags entluden sich die ersten Gewitter im Oberland. In Tösens war es etwa zu einer Verklausung des Talbaches gekommen. In St. Leonhard im Pitztal ging eine Mure ab.
200 Personen saßen fest
Besonders hart getroffen hat es rund 200 Tagesausflugsgäste im Kaunertal. Sie saßen nach mehreren Murenabgängen auf die Kaunertaler Gletscherstraße fest. Wie das Land Tirol mitteilte, war die Straße ab der Mautstelle beschädigt und nicht befahrbar.
„Nach ersten Erkundungs- und Versorgungsflügen wurden vulnerable Personen durch die Libelle Tirol bereits ausgeflogen. Die restlichen Personen verbringen die Nacht im Gepatschhaus sowie im Gletscherrestaurant. Das Landes-Warn- und Lagezentrum des Landes Tirol organisiert den Transport der weiteren Personen mit Hubschraubern des österreichischen Bundesheers und der Polizei am morgigen Montag“, berichtete Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol noch am Sonntagabend.
Wir sind mit Sanitätern der Rettung und auch Leuten der Feuerwehr gestern noch hineingeflogen.
Christian Kalsberger, BM Kaunertal
Rund 160 Personen mussten somit die Nacht im Restaurant ausharren. Sie seien aber gut versorgt gewesen, wie BM Christian Kalsberger gegenüber der „Krone“ mitteilt: „Wir sind mit Sanitätern der Rettung und auch Leuten der Feuerwehr gestern noch hineingeflogen. So konnten wir bestens kommunizieren. Die Personen waren gut untergebracht und versorgt.“
Seit 7 Uhr starteten auch die Evakuierungsflüge. „Wir bekommen Unterstützung von zwei Bundesheerhubschraubern. Zudem starten wir dann mit Erkundungsflügen und entscheiden dann, ob die Straße geräumt werden kann. Mein großer Dank geht an alle Einsatzkräfte. Ohne diese wäre es nicht möglich.“
Weitere Gewitter verklausten Bäche
Aber nicht nur im Oberland, auch im Zillertal wurden Sonntagnachmittag heftige Gewitter gemeldet. In Rohrberg kam es nach ersten Meldungen zu einem Wassereintritt in ein Bahngebäude der Zeller Bahn. Auch eine Verklausung eines Baches wurde gemeldet. Bei Tux hat laut Leitstelle ein Blitzeinschlag einen Flächen- und Waldbrand ausgelöst. Die Feuerwehren brachten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle.
Vater und Tochter stürzten mit Quad in den Wald ab
Durch Hagel und Starkregen wurde in Hainzenberg ein Rettungseinsatz nach einem Unfall extrem erschwert. Zwei Personen, ein 30-jähriger Einheimischer und seine 13-jährige Tochter, waren gegen 15.30 Uhr mit einem Quad von einer Forststraße rund 30 Meter in einen Wald abgestürzt. Ein Gast beobachtete den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte.
Diese kämpften sich trotz Starkregen und Hagel zu den Abgestürzten vor und bargen diese mittels Tau. Beide Personen sind offenbar erheblich verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Westlich von Innsbruck herrschte ab 12 Uhr Wetterwarnung „Orange“ (Stufe 3 von 4) seitens der GeoSphere Austria. Am Sonntag wurde diese für den gesamten Westen Tirols ausgedehnt.
Erdbeben erschütterte Raum Imst
In der Nacht auf Montag war obendrein auch noch im Raum Imst ein Erdbeben der Stärke 2,8 verzeichnet worden. „Die Erschütterungen wurden von einigen Personen im Bereich des Epizentrums leicht verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, teilte die GeoSphere Austria mit.
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