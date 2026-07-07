Heino will nach Posting der AfD 30.000 Euro

Eine Wahlwerbung mit Heino hat für die deutsche Rechtsaußenpartei AfD möglicherweise ein teures Nachspiel. Der Volksmusiker habe beim Landesgericht Innsbruck eine Klage wegen immateriellen Schadens über 30.000 Euro eingereicht, sagte sein Manager Helmut Werner der dpa. Es seien durch die AfD Uckermark Persönlichkeitsrechte und Markenrechte des 87-Jährigen verletzt worden.