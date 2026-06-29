Hunderte Feuerwehrleute kämpften gegen Waldbrände

Drohnenpiloten wurden nachalarmiert

Fast zeitgleich ging es um 21.18 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr und den Löschzug Lungötz im Tennengau mit Blaulicht in einen Einsatz. Im Lammertal hatte ein Blitz im Bereich der Riffl einen Baum getroffen und in Brand gesetzt. Hier gab es für die Feuerwehrleute allerdings keine Chance darauf, zu Fuß zu löschen. Also wurden Drohnenpiloten nachalarmiert.