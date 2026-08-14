Franzose (68) wurde im Mirabellgarten Raubopfer

Wohl alltäglich für Salzburger und Gäste ist die Frage nach einem schönen Erinnerungsfoto – vor allem von Touristen vor den zahlreichen Sehenswürdigkeiten. So dürfte sich am Mittwochnachmittag auch ein 68-jähriger Franzose nichts dabei gedacht haben, als ihn zwei Unbekannte genau darum baten.