Franzose (68) wurde im Mirabellgarten Raubopfer

Zuerst die Bitte um ein Foto, dann ein heftiger Stoß und eine geraubte teure Armbanduhr – genau das passierte einem 68-jährigen Franzosen in der Salzburger Innenstadt. Die Polizei fahndet nach zwei Unbekannten ...
Wohl alltäglich für Salzburger und Gäste ist die Frage nach einem schönen Erinnerungsfoto – vor allem von Touristen vor den zahlreichen Sehenswürdigkeiten. So dürfte sich am Mittwochnachmittag auch ein 68-jähriger Franzose nichts dabei gedacht haben, als ihn zwei Unbekannte genau darum baten.
Hochpreisiger Zeitanzeiger
Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatten die zwei Männer aber ganz andere Pläne, als ein digitales Andenken. Sie versetzten dem 68-Jährigen plötzlich einen Stoß und rissen seine Armbanduhr an sich. Ihr Wert liege im fünfstelligen Bereich, so die Polizei auf Nachfrage.
Der Franzose blieb bei dem Vorfall unverletzt. Ermittlungen laufen.
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