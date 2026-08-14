Fashion-Check: Hochmair kann auch angezogen!

Philipp Hochmair steht heuer erstmals nackt als Jedermann auf der Bühne. Aber auch sein modisches Gespür stellt er regelmäßig unter Beweis und zeigt: normal ist langweilig. Sogar das Hawaiihemd macht der 52-Jährige wieder salonfähig.
Das Adamskostüm steht Schauspiel-Star Philipp Hochmair ausgezeichnet. Diesbezüglich dürften sich die Fans des 52-Jährigen einig sein. „Das war mir einfach wichtig, ich wollte das so machen. Im ersten Jahr hatte ich eine schwarze Unterhose an, letztes Jahr eine weiße, heuer noch weniger“, erklärte der beliebte Mime.
Der Schauspiel-Star liebt auffällige Accessoires
Dabei kann sich Hochmair auch angezogen durchaus sehen lassen. Bei unterschiedlichsten Veranstaltungen bei und rund um die Festspiele stellt er sein modisches Gespür immer wieder erneut unter Beweis. Wichtig sind Hochmair seine klassischen Markenzeichen.
Dazu zählen unter anderem die prominent auf der Brust baumelnden silbernen Ketten. Gleich mehrere davon besitzt der Mime, an einer davon hängt ein Kreuzanhänger. Ihn zeigt Hochmair auch gerne offensiv in die Kameras. Auf seinen Schmuck zu verzichten, kommt für den gebürtigen Wiener nicht infrage. Seine zahlreichen Ringe legt er nur in Ausnahmefällen ab.
Mime macht Hawaiihemd wieder äußerst populär
Aber auch in Sachen Kleidung weiß der Schauspieler, was er tragen kann. Dabei greift er gerne zu bunten Farben, auffälligen Drucken und groben Mustern. Das Hawaiihemd, an dem viele Männer oft scheitern, ist das Markenzeichen des 52-Jährigen geworden. Und durch Hochmair auch wieder salonfähiger geworden.
Aber auch vor Sakkos mit Blumendrucken schreckt der Mime nicht zurück. Einzig Schuhe sind nicht so sein Ding. Hochmair läuft gerne barfuß herum.
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