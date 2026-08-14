Fashion-Check: Hochmair kann auch angezogen!

Dazu zählen unter anderem die prominent auf der Brust baumelnden silbernen Ketten. Gleich mehrere davon besitzt der Mime, an einer davon hängt ein Kreuzanhänger. Ihn zeigt Hochmair auch gerne offensiv in die Kameras. Auf seinen Schmuck zu verzichten, kommt für den gebürtigen Wiener nicht infrage. Seine zahlreichen Ringe legt er nur in Ausnahmefällen ab.