Flachgauer (57) tot auf dem Untersberg gefunden

Zehn Bergretter fuhren mit der Untersbergseilbahn zur Bergstation, um von dort aus die Suche nach dem vermissten 57-Jährigen zu beginnen. Parallel dazu stieg ein Polizeihubschrauber in die Luft auf, um aus der Vogelperspektive zu suchen. Nur kurze Zeit nach Beginn der Suchaktion wurden die Einsatzkräfte bereits fündig: In einer Rinne lokalisierten sie den Bergsteiger und verständigten die bayerischen Einsatzkräfte, da sich der Körper des Mannes auf der bayerischen Seite des Untersbergs befand.