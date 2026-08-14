„War vom Kopf her nicht 100 Prozent beim Fußball“

Drei Spiele, zwei Tore: Die Bilanz von Kuchl-Stürmer Dominik Lechner zu Beginn dieser Nordliga-Saison kann sich sehen lassen. „Mit dem Start sind wir sehr zufrieden, obwohl wir wissen, dass spielerisch mehr geht“, betont Lechner. Doch gerade für ihn persönlich war dieser Auftakt extrem wichtig. Im Winter kehrte der Ex-Jungbulle (zwölf Jahre in der Akademie) nach eineinhalb Jahren in der Schweiz bei Lugano („eine coole, aber schwierige Zeit“) zu Heimatklub Kuchl zurück. „Es war nicht einfach“, schildert der 21-Jährige.