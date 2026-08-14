„War vom Kopf her nicht 100 Prozent beim Fußball“

Kuchl-Stürmer Dominik Lechner hatte in der Vergangenheit mental zu kämpfen. Der 21-Jährige fühlt sich am Platz jetzt wieder sehr wohl. Sein Trainer Thomas Hofer lobt seine Entwicklung.
Drei Spiele, zwei Tore: Die Bilanz von Kuchl-Stürmer Dominik Lechner zu Beginn dieser Nordliga-Saison kann sich sehen lassen. „Mit dem Start sind wir sehr zufrieden, obwohl wir wissen, dass spielerisch mehr geht“, betont Lechner. Doch gerade für ihn persönlich war dieser Auftakt extrem wichtig. Im Winter kehrte der Ex-Jungbulle (zwölf Jahre in der Akademie) nach eineinhalb Jahren in der Schweiz bei Lugano („eine coole, aber schwierige Zeit“) zu Heimatklub Kuchl zurück. „Es war nicht einfach“, schildert der 21-Jährige.
Denn kurz nach seiner Österreich-Rückkehr musste er für den Grundwehrdienst ins Bundesheer einrücken, verpasste deshalb auch große Teile der Vorbereitung. „Ich war auch vom Kopf her nicht 100 Prozent beim Fußball“, hatte der ÖFB-Nachwuchsteamspieler (sechs U19-Einsätze) mental zu kämpfen und gab sich im Frühjahr bei den Kuchl Juniors die nötige Zeit.
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Kuchl-Stürmer Lechner lebt wieder im Elternhaus
Trainer Thomas Hofer ist mit seiner Entwicklung sehr zufrieden: „Seit Sommer ist er voller Elan dabei, hat sich extrem gesteigert.“
Das runde Leder genießt bei Lechner, der wieder in seinem Elternhaus wohnt, aktuell oberste Priorität. Auch, weil es ihm in der Mannschaft und mit Sturmpartner Lukas Brückler großen Spaß macht: „Wir suchen uns, nehmen uns gegenseitig nichts weg.“ Die beiden Torgaranten wird es auch Freitagabend im Duell mit Nachzügler Seekirchen (bisher punkte- und torlos) brauchen . . .
Regionalliga Nord, Freitag: Seekirchen – Kuchl, Wallern – Dietach, Gurten – Vorwärts Steyr (alle 19), Hallein – Bad Schallerbach (19.15), St. Johann – FC Pinzgau (19.30).
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