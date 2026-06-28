Drei Waldbrände nach Blitzen fordern Feuerwehren

Die Feuerwehren sind am Sonntagabend im Großeinsatz! Gleich an drei verschiedenen Orten sind nach Blitzeinschlägen Waldbrände ausgebrochen. Hunderte Floriani kämpfen in Hüttau, Annaberg und Werfenweng gegen die Flammen an. Bei zwei Bränden wurde Alarmstufe 3 ausgerufen.