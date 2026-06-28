Drei Waldbrände nach Blitzen fordern Feuerwehren

Die Feuerwehren sind am Sonntagabend im Großeinsatz! Gleich an drei verschiedenen Orten sind nach Blitzeinschlägen Waldbrände ausgebrochen. Hunderte Floriani kämpfen in Hüttau, Annaberg und Werfenweng gegen die Flammen an. Bei zwei Bränden wurde Alarmstufe 3 ausgerufen.
Mindestens 400 Feuerwehrleute sind am späten Sonntagabend im Einsatz, um Waldbrände zu bekämpfen. In Hüttau brennt es am Sonnberg, in Werfenweng und in Annaberg. Ausgelöst wurden alle Blitzschläge durch Gewitter nach der großen Hitze.
Wie lange die Einsätze dauern werden, war um 22 Uhr noch nicht abzusehen.
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