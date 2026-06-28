Nach Brand: 2700 Haushalte in Salzburg ohne Strom

Wegen eines Kabelbrands in einer Trafostation im Salzburger Stadtteil Lehen waren am Sonntag gegen 18.35 Uhr 2700 Haushalte ohne Strom. Die Berufsfeuerwehr rückte wegen der Rauchentwicklung an. Die Störung konnte nach kurzer Zeit wieder behoben werden.
Die meisten betroffenen Haushalte waren rund zehn Minuten ohne Strom, ehe die Störung behoben werden konnte. Rund 100 Haushalte mussten eine Stunde ausharren, bevor sie wieder am Netz waren.
Die Salzburger Berufsfeuerwehr musste nur kleine Glutnester löschen. Ob die Hitze etwas mit dem Brand zu tun hat, ist unklar.
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