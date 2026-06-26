Das Wort zum Leben bringen

Zwar noch etwas zu früh ist es für unseren traditionellen „Krone“-Blick in die Glaskugel auf potenzielle Preisträger. Doch nach zehn von insgesamt 14 Lesungen zeichnen sich bislang zumindest vier Texte ab, die das Zeug zum Gewinnen hätten. Die Latte extrem hoch gelegt mit ihrem „OstblockMädl“ und einer Arbeitsmigrationsgeschichte hat, wie berichtet, am Donnerstag die Ungarin Kinga Tóth. „Ich versuche das Wort zum Leben zu bringen“, betont die 43-jährige Sprachwissenschafterin, Poetin, Illustratorin und Kulturmanagerin, die Deutsch „hier in der Schule“ gelernt hat, im Video. Wie lebendig ihr Klagegesang mit politischen, historischen und popkulturellen Referenzen von ungarischen Überlebenskünstlerinnen ist, die in Österreich einwandern, um hier ein besseres Leben zu finden, begeistert die siebenköpfige Jury fast geschlossen.