Died While Providing Roadside Assistance
“He was a very popular colleague, always there for everyone”
The Rindbach Volunteer Fire Department and the town of Ebensee in Upper Austria are in mourning. In a horrific accident while changing a tire, a young firefighter (20) was pinned under a car and killed instantly. What makes this particularly tragic is that the victim’s father and brother were called to the scene of the accident.
Ebensee is in shock. A horrific accident occurred there on Friday, claiming the life of a local firefighter who was just 20 years old. He had offered to help a tourist whose car had broken down in a parking lot due to a flat tire. To do so, he found a jack, lifted the stranded vehicle, and crawled underneath it.
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