Boris Becker wird mit 57 wieder Vater!

Becker war wegen des Verschweigens von Vermögenswerten in Millionenhöhe während seines Insolvenzverfahrens zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und saß einige Monate in einem Londoner Gefängnis. „Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte. Für mich bedeutet die Ehe, sich gegenseitig zu verpflichten, füreinander zu sorgen, einander zu vertrauen und zusammenzuhalten“, sagte Monteiro der „Vogue“.