Kampus vor Aus: SPÖ soll sich „neu aufstellen“

Stadtratsmandat verfehlt

Kampus hat ihr selbst festgelegtes Wahlziel – einen Zugewinn – weit verfehlt und stattdessen fast vier Prozent verloren. Auch ein Stadtratsmandat geht sich nicht aus. Dieses Mandat hatte Kampus zur Bedingung gemacht, wieder Teil einer Koalition zu sein. KPÖ und Grüne dürften dafür nun aber selbst genug Mandate haben.