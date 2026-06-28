Graz-Wahl: Disput um Fairnessabkommen

ÖVP war 2021 in Kritik

Die vier Parteien fordern die Bürgermeisterpartei auf, die betreffenden Plakate – angeblich sollen mehr als ein Dutzend im Umfeld diverser Wahlloakle aufgestellt worden sein – „umgehend zu entfernen“. Besonders ärgerlich sei für Huber, dass ausgerechnet die KPÖ das Abkommen maßgeblich vorangetrieben habe. „Und dann pfeift man einfach darauf“, kritisiert er. Gemeinsam mit anderen politischen Vertretern habe man im Vorfeld noch scherzhaft gemeint, ein solcher Verstoß sei höchstens der FPÖ zuzutrauen, weil diese dem Fairnessabkommen im April nicht zugestimmt habe. Tatsächlich halte sich die FPÖ nun aber an die Vereinbarung.