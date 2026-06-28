Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

KPÖ und ÖVP in Kritik

Graz-Wahl: Disput um Fairnessabkommen

Steiermark
28.06.2026 11:52
Der erste Aufreger: Konkurrenten stoßen sich an Plakaten bei Wahllokalen.
Der erste Aufreger: Konkurrenten stoßen sich an Plakaten bei Wahllokalen.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Der Wahltag in Graz beginnt mit gegenseitigen Vorwürfen der Parteien. Während ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS der KPÖ vorwerfen, das gemeinsam beschlossene Fairnessabkommen mit Wahlwerbung vor Wahllokalen gebrochen zu haben, kontert die Bürgermeisterpartei mit Beschwerden über die ÖVP. Beide Seiten sehen Verstöße gegen die vereinbarten Spielregeln.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Sie haben es ja gescheit gemacht“, sagt Markus Huber, Geschäftsführer der Grazer Volkspartei und Gemeinderat, im Gespräch mit der „Krone“. „Das Gesetz schreibt einen Mindestabstand von drei Metern zu einem Wahllokal vor – daran haben sie sich gehalten.“ Dennoch zeigt sich Huber vom Verhalten der KPÖ „massiv enttäuscht“.

Noch am Vormittag veröffentlichten ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS eine gemeinsame Aussendung. Darin heißt es: „Mit großem Befremden nehmen wir zur Kenntnis, dass sich die KPÖ nicht an das gemeinsam ausverhandelte Fairnessabkommen für die Grazer Gemeinderatswahl hält. Darin wurde unmissverständlich vereinbart, auf jegliche Parteiwerbung vor den Wahllokalen zu verzichten. Dass die KPÖ diese gemeinsame Vereinbarung missachtet, ist nicht akzeptabel und untergräbt das Vertrauen in faire Spielregeln im demokratischen Wettbewerb.“

Die ersten Spitzenkandidaten haben bereits gewählt, hier Judith Schwentner (Grüne) mit ihrem ...
Die ersten Spitzenkandidaten haben bereits gewählt, hier Judith Schwentner (Grüne) mit ihrem Mann Thomas Wolkinger.(Bild: Christian Jauschowetz)
Kurt Hohensinner (ÖVP) mit Familie.
Kurt Hohensinner (ÖVP) mit Familie.(Bild: Christian Jauschowetz)
Doris Kampus (SPÖ).
Doris Kampus (SPÖ).(Bild: APA/PETER KOLB)
Die amtierende Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).
Die amtierende Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ).(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Claudia Schönbacher (KFG).
Claudia Schönbacher (KFG).(Bild: KFG)

ÖVP war 2021 in Kritik
Die vier Parteien fordern die Bürgermeisterpartei auf, die betreffenden Plakate – angeblich sollen mehr als ein Dutzend im Umfeld diverser Wahlloakle aufgestellt worden sein – „umgehend zu entfernen“. Besonders ärgerlich sei für Huber, dass ausgerechnet die KPÖ das Abkommen maßgeblich vorangetrieben habe. „Und dann pfeift man einfach darauf“, kritisiert er. Gemeinsam mit anderen politischen Vertretern habe man im Vorfeld noch scherzhaft gemeint, ein solcher Verstoß sei höchstens der FPÖ zuzutrauen, weil diese dem Fairnessabkommen im April nicht zugestimmt habe. Tatsächlich halte sich die FPÖ nun aber an die Vereinbarung.

Dabei gesteht Huber ein, dass auch die ÖVP schon gegen die Spielregeln verstoßen hat: bei der Graz-Wahl 2021. „Das war, weil wir damals so nervös waren“, räumt Huber rückblickend ein.

Lesen Sie auch:
Die Spitzenkandidaten der sieben wahlwerbenden Parteien bei der „Krone“-Elefantenrunde am ...
Bleibt KPÖ Nummer 1?
Heiß wie noch nie: Graz wählt heute bei Gluthitze
28.06.2026
„Krone“-Kommentar
Alarm für VP und SP, dass heiße Zeiten bevorstehen
28.06.2026

„Aktivist verteilt ÖVP-Material“
Die KPÖ weist die Vorwürfe entschieden zurück. „Direkt bei Wahllokalen stehen von uns keine Ständer. Die im Fairnessabkommen festgelegte Abstandsregel wird überall deutlich überschritten“, heißt es auf Nachfrage.

Stattdessen sieht die KPÖ die ÖVP in der Kritik. So gebe es etwa Beschwerden über ein ÖVP-Plakat in der Beethovenstraße, an dem Wähler auf dem Weg ins Wahllokal vorbeigehen müssten. „Und es steht dort auch ein Aktivist, der ÖVP-Material verteilt“, ergänzt KPÖ-Sprecher Georg Fuchs. Sein Nachsatz: „Ich käme aber nicht auf die Idee, eine Aussendung dazu zu machen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.06.2026 11:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
244.692 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
166.330 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
133.173 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3511 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1094 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
976 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf