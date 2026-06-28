„Wir haben keine Totenstille, wir haben ein Plus!“

Die offiziellen Stellungnahmen kommen von Stefan Hermann: „Es ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Aber die Stadtpartei ist nach fünf Jahren (Finanzskandal, Abspaltung des KFG, Anm.) wieder stabilisiert.“ René Apfelknab sei der richtige Spitzenkandidat gewesen, er wird auch den Stadtratsposten übernehmen, betont Hermann. Ideal wären Ressorts wie Sicherheit, Verkehr, aber auch Finanzen. „Wir werden einen kantigen Oppositionskurs fahren.“ Man werde darauf achten, dass es „kein Autofahrer-Bashing“ gibt, und „wir werden aufs Budget schauen“.