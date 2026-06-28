Graz: Männer bewegt der Verkehr, Frauen das Wohnen

Das IFDD-Institut hat 500 wahlberechtigte Grazer knapp vor der Wahlurne abgefangen und sie zu ihren Motiven befragt. Dabei wurde klar: Die aktuelle Wirtschaftslage beschäftigt die Leute – denn die Teuerung ist für ein Viertel das Hauptargument bei der Wahlentscheidung. Dicht gefolgt vom Verkehr, der 24 Prozent der Grazer bewegt. Zwei Themen, mit denen ausgerechnet die beiden stärksten Parteien KPÖ und ÖVP im Vorfeld Wähler mobilisierten.