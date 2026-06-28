Graz: Männer bewegt der Verkehr, Frauen das Wohnen

Die Gemeinderatswahl in Graz ist geschlagen. Seit 16 Uhr haben die Wahllokale geschlossen, das vorläufige Wahlergebnis mit einem haushohen Sieg der KPÖ steht fest. Die IFDD-Wahltagsbefragung gibt überraschende Einblicke in die Wahlmotive: „Die Grazer bestätigen in der Befragung einige Rollenklischees“, sagt Meinungsforscher Christoph Haselmayer.
Das IFDD-Institut hat 500 wahlberechtigte Grazer knapp vor der Wahlurne abgefangen und sie zu ihren Motiven befragt. Dabei wurde klar: Die aktuelle Wirtschaftslage beschäftigt die Leute – denn die Teuerung ist für ein Viertel das Hauptargument bei der Wahlentscheidung. Dicht gefolgt vom Verkehr, der 24 Prozent der Grazer bewegt. Zwei Themen, mit denen ausgerechnet die beiden stärksten Parteien KPÖ und ÖVP im Vorfeld Wähler mobilisierten.
Obwohl die Hitze diesen Wahltag dominierte, ist der Klimawandel nicht sonderlich präsent in den Köpfen. Nur 16 Prozent beschäftigt das Kernthema der Grünen, die aktuell die Vizebürgermeisterin stellen. Ausreißer ist hier die höher gebildete Schicht: 35 Prozent der Grazer mit Matura setzen auf Klima und Umwelt.
Die Grazer bestätigen in der Befragung einige Rollenklischees. Männern ist mit großem Abstand der Verkehr wichtig, Frauen hingegen das Wohnen.
Christoph Haselmayer
Meinungsforscher IFDD
Bild: Martin A. Jöchl
Wirklich interessant wird es beim Blick auf die Geschlechter: „Die Grazer bestätigen in der Befragung einige Rollenklischees“, analysiert Meinungsforscher Christoph Haselmayer. „Männern ist mit großem Abstand der Verkehr wichtig, Frauen hingegen das Wohnen.“ 44 Prozent der Männer interessieren sich für Auto und Fahrrad – 36 Prozent der Frauen für die eigenen vier Wände und die Mietkosten.
„Aber auch nach Alter gibt es klare Unterschiede“, sagt Haselmayer. Junge Menschen (unter 30 Jahre) nennen leistbares Wohnen als Wahlmotiv, Personen zwischen 30 und 50 Jahren den Verkehr, jene über 50 Jahre die Teuerung.
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