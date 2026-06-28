Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Befragung am Wahltag

Graz: Männer bewegt der Verkehr, Frauen das Wohnen

Steiermark
28.06.2026 19:23
Fast 226.000 Personen waren an diesem Sonntag in Graz wahlberechtigt.
Fast 226.000 Personen waren an diesem Sonntag in Graz wahlberechtigt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Gemeinderatswahl in Graz ist geschlagen. Seit 16 Uhr haben die Wahllokale geschlossen, das vorläufige Wahlergebnis mit einem haushohen Sieg der KPÖ steht fest. Die IFDD-Wahltagsbefragung gibt überraschende Einblicke in die Wahlmotive: „Die Grazer bestätigen in der Befragung einige Rollenklischees“, sagt Meinungsforscher Christoph Haselmayer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das IFDD-Institut hat 500 wahlberechtigte Grazer knapp vor der Wahlurne abgefangen und sie zu ihren Motiven befragt. Dabei wurde klar: Die aktuelle Wirtschaftslage beschäftigt die Leute – denn die Teuerung ist für ein Viertel das Hauptargument bei der Wahlentscheidung. Dicht gefolgt vom Verkehr, der 24 Prozent der Grazer bewegt. Zwei Themen, mit denen ausgerechnet die beiden stärksten Parteien KPÖ und ÖVP im Vorfeld Wähler mobilisierten.

Obwohl die Hitze diesen Wahltag dominierte, ist der Klimawandel nicht sonderlich präsent in den Köpfen. Nur 16 Prozent beschäftigt das Kernthema der Grünen, die aktuell die Vizebürgermeisterin stellen. Ausreißer ist hier die höher gebildete Schicht: 35 Prozent der Grazer mit Matura setzen auf Klima und Umwelt.

Die Grazer bestätigen in der Befragung einige Rollenklischees. Männern ist mit großem Abstand der Verkehr wichtig, Frauen hingegen das Wohnen.

Christoph Haselmayer

Meinungsforscher IFDD

Bild: Martin A. Jöchl

Wirklich interessant wird es beim Blick auf die Geschlechter: „Die Grazer bestätigen in der Befragung einige Rollenklischees“, analysiert Meinungsforscher Christoph Haselmayer. „Männern ist mit großem Abstand der Verkehr wichtig, Frauen hingegen das Wohnen.“ 44 Prozent der Männer interessieren sich für Auto und Fahrrad – 36 Prozent der Frauen für die eigenen vier Wände und die Mietkosten.

Lesen Sie auch:
Live im „Krone“-Ticker
KPÖ triumphiert in Graz: Mit 36% meilenweit voran
28.06.2026
KPÖ und ÖVP in Kritik
Graz-Wahl: Disput um Fairnessabkommen
28.06.2026

„Aber auch nach Alter gibt es klare Unterschiede“, sagt Haselmayer. Junge Menschen (unter 30 Jahre) nennen leistbares Wohnen als Wahlmotiv, Personen zwischen 30 und 50 Jahren den Verkehr, jene über 50 Jahre die Teuerung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.06.2026 19:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
256.951 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
179.813 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
136.974 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3625 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ triumphiert in Graz: Mit 36% meilenweit voran
1207 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1137 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf