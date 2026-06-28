Kahr nicht vom Thron gestoßen: ÖVP jubelt trotzdem

Als Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) später mit Landesrat Karlheinz Kornhäusl und Landes-Geschäftsführer Georg Preßler eintrifft, zeigt auch sie sich optimistisch: „Wir haben ganz klar den zweiten Platz erreicht, was uns viele in den Umfragen davor nicht zugegtraut haben. Wir haben große Abstände zu allen anderen hinter uns.“ Der Abstand vor der ÖVP, nämlich zur KPÖ, ist nicht Thema. Auch Kornhäusl und Preßler finden, dass Hohensinner auf die richtigen Themen gesetzt habe. „Das ist die Wirtschaft, der Verkehr und die Sicherheit. Kurt Hohensinner hat trotz schwierigen Trends das Ergebnis toll gehalten“, sagt Kornhäusl.