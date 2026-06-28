Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elke Kahr:

„So ein Ergebnis haben wir sicher nicht erwartet“

Steiermark
28.06.2026 19:33
Bleibt Grazer Stadtchefin: Nach ihrem Wahltriumph trat Elke Kahr gut gelaunt vor die Medien.
Bleibt Grazer Stadtchefin: Nach ihrem Wahltriumph trat Elke Kahr gut gelaunt vor die Medien.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Graz erlebte wieder einmal eine historische Gemeinderatswahl! Elke Kahr trieb die KPÖ in ungeahnte Höhen und degradierte die Konkurrenz quasi zu Statisten. Das Ergebnis hat selbst bei den Kommunisten alle überrascht. Beim großen Wahlverlierer SPÖ ist die Stimmung hingegen am Boden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach den ersten offiziellen Hochrechnungen der Grazer Gemeinderatswahl traten die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von KPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, SPÖ und Neos im Rathaus zum ersten Mal vor die Presse. Der amtierenden Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ist die Freude dabei deutlich ins Gesicht geschrieben.

Kahr zeigt sich zufrieden: „So ein Ergebnis haben wir nie erwartet! Das ist ein außerordentlich gutes Ergebnis. Es zeigt, dass wir unseren Auftrag in den vergangenen Jahren erfüllt haben. Wir haben uns immer bemüht, für alle da zu sein.“ Sie möchte auch in den kommenden fünf Jahren so weiterarbeiten. Dass die KPÖ ihren Vorsprung derartig ausbauen kann, hatte sich die Bürgermeisterin so nicht erwartet.

Bestehende Koalition bröckelt
Zufrieden ist auch Noch-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner von den Grünen: „Die Umfragen haben uns davor weit unter unserem letzten Wahlergebnis gesehen, aber das könnte das zweitbeste Ergebnis für die Grünen in Graz werden. Wir sind zufrieden.“ Der Auftrag für die Grünen scheint klar: „Wir möchten weiterhin mitgestalten, und das scheint auch möglich. Es gibt noch viel zu tun und wir sind bereit dazu“, fasst Schwentner zusammen.

Von Jubelstimmung ist beim dritten Koalitionspartner wenig zu sehen. Doris Kampus und die SPÖ dürften nur etwa 5,6 Prozent der Stimmen bekommen haben: „Das ist ein sehr schmerzhafter Tag und eine herbe Enttäuschung. Wir haben den Wählerinnen und Wählern ein Angebot gemacht, das nicht angenommen wurde. Morgen wird unser Parteivorstand tagen und die nächsten Schritte besprechen“, fasst sich die Sozialdemokratin kurz.

„Bürgermeisterbonus voll ausgespielt“
Kurt Hohensinner (ÖVP) ist davon überzeugt, dass Kahr einen klaren Bürgermeisterbonus hatte: „Es ist ein persönlicher Sieg der Bürgermeisterin. Wir konnten aber ohne den Bürgermeisterbonus unser Ergebnis halten. Das ist trotzdem ein Erfolg, denn die Umfragen haben uns schlechter gesehen.“ Hohensinner verspricht, an den Themen der ÖVP – etwa der Innenstadtbelebung und Bildung – weiterhin festzuhalten und sich stark zu machen. 

Bei der FPÖ sieht man das Ergebnis von rund zwölf Prozent durchaus positiv. Spitzenkandidat René Apfelknab freut sich über den Zugewinn: „Es hat nicht gereicht, um die links-linke Stadtregierung aufzubrechen, aber wir machen jetzt eine kantige Oppositionspolitik. Wir sind wieder zurück.“ Für die Freiheitlichen dürfte sich ein Sitz im Grazer Stadtsenat ausgehen: „Das stimmt mich positiv.“

Die Neos dürften ihr Ziel, ein drittes Mandat im Gemeinderat zu bekommen, nicht erreicht haben: „Das Wahlziel haben wir nicht erreicht, aber wir sind stabil geblieben“, resümiert Philipp Pointner. Auch für ihn ist das Ergebnis ein Auftrag, seine Arbeit wie bisher fortzusetzen. 

Niedrige Wahlbeteiligung und mögliche Koalition
Die Wahlbeteiligung von nur etwa 53 Prozent bereitet bei den Politikern Sorge: „Das ist leider kein neues Phänomen auf der kommunalen Ebene, es ist aber bestimmt nicht nur am Termin und der Hitze festzusetzen“, betont Elke Kahr, die erneut mit Vorwürfen bezüglich des Wahltages, der ja mit der Formel 1 in Spielberg zusammengefallen ist, konfrontiert wurde. Denn Apfelknab (FPÖ) und Hohensinner (ÖVP) sind sich nach wie vor einig: „Der Termin wurde bewusst so gewählt, obwohl man weiß, dass viele Grazer an diesem Tag nicht in der Stadt sind.“

Bezüglich ersten Plänen für eine mögliche Zweier-Koalition von KPÖ und Grünen lässt sich Kahr nicht in die Karten schauen: „Das habe ich mir noch nicht durchgerechnet, ich freue mich gerade nur über unser Ergebnis. Aber ich habe ja schon davor gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, in dieser Koalition weiterzuarbeiten. Meine Aufgabe für die nächsten Wochen ist es, mit allen Parteien zu sprechen.“

Zu einer möglichen vorzeitigen Übergabe des Bürgermeisteramts an Stadtrat Robert Krotzer sagt sie: „Solange meine Gesundheit und meine Familie das zulassen, werde ich das auch machen. Sollte sich daran etwas ändern, gehe ich auch früher.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.06.2026 19:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
256.951 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
179.813 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
136.974 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3625 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ triumphiert in Graz: Mit 36% meilenweit voran
1207 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1137 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf