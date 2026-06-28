„So ein Ergebnis haben wir sicher nicht erwartet“

Niedrige Wahlbeteiligung und mögliche Koalition

Die Wahlbeteiligung von nur etwa 53 Prozent bereitet bei den Politikern Sorge: „Das ist leider kein neues Phänomen auf der kommunalen Ebene, es ist aber bestimmt nicht nur am Termin und der Hitze festzusetzen“, betont Elke Kahr, die erneut mit Vorwürfen bezüglich des Wahltages, der ja mit der Formel 1 in Spielberg zusammengefallen ist, konfrontiert wurde. Denn Apfelknab (FPÖ) und Hohensinner (ÖVP) sind sich nach wie vor einig: „Der Termin wurde bewusst so gewählt, obwohl man weiß, dass viele Grazer an diesem Tag nicht in der Stadt sind.“