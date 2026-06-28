Fröhliche Gesichter zum traurigen pinken Spiel

Im Café Promenade ist es für einen Sonntagnachmittag sehr ruhig. Kurz nach der ersten Hochrechnung wird es in dem beliebten Grazer Lokal nicht unbedingt lauter. Denn die NEOS, die am Sonntag hier ihre Zelte oder eher ihren pinken Sonnenschirm aufgeschlagen haben, wollen zwar feiern, doch der Grund dafür fehlt. Gerade die beiden Mandate, die man bisher schon hatte, kann man nach diesem Sonntag halten. Die Getränke auf den Tischen bieten nicht nur in der stechenden Hitze, sondern auch bei diesem Wahlergebnis Abkühlung. Die Atmosphäre ist still.