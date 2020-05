Alte Ansichten von Klagenfurt: Die Pferdetramway

Ein anderer Bericht beschäftigt sich mit Beschwerden von Fahrgästen. In Leserbriefen (Ja, die gab es auch schon um 1900!) forderten sie eine Wartehalle am Heiligengeistplatz, weil sie sonst bei starkem Gewitterregen aus den Wagen „geworfen“ wurden, damit diese sofort zurück zum See konnten.