Steiermark misst schon in der Früh knapp 30 Grad

25 Grad auch auf den Bergen

Selbst in höheren Lagen bleibt es überdurchschnittlich warm. Am Grazer Hausberg Schöckl (1445 Meter) wurden am Freitag 23,9 Grad am Gipfel gemessen. „Heute Samstag werden es wohl 25 Grad dort sein“, sagt Kulmer. Das sei derzeit in dieser Höhenlage in der ganzen Steiermark wahrscheinlich. „Wer unbedingt wandern gehen will, sollte so früh starten, dass er um 10 Uhr vormittags bereits wieder zurück ist“, warnt der Meteorologe. Ansonsten sollte man Aktivitiäten besser auf ein anderes Wochenende verschieben. Selbst am Dachstein-Gletscher hat es laut Kulmer aktuell 12 Grad plus. „Hitzewellen gab es immer schon, aber nicht so früh im Jahr. Wir haben gerade erst astronomischen Sommerbeginn.“