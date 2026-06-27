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Abkühlung ab Mittwoch

Steiermark misst schon in der Früh knapp 30 Grad

Steiermark
27.06.2026 10:09
Ab kommender Woche wird es etwas abkühlen, davor steht Schwitzen am Programm.
Ab kommender Woche wird es etwas abkühlen, davor steht Schwitzen am Programm.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

In Feldbach wurden in der Früh bereits 29,3 Grad gemessen. Heute sind bis zu 36 Grad, am Sonntag 38 Grad möglich. Der steirische Hitzerekord liegt nur knapp darüber. Eine Abkühlung ist erst Mitte nächster Woche in Sicht.

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29,1 Grad in Bad Gleichenberg, 28,7 Grad in Graz-Straßgang, 29,3 Grad in Feldbach: Und das um 9 Uhr in der Früh! „Wir steuern heute in der Steiermark auf die 36 Grad Celsius zu“, sagt Martin Kulmer, Meteorologe der GeoSphere Austria. Am Sonntag nimmt die Hitzewelle dann noch weiter Fahrt auf: 38 Grad sind möglich. „Vor allem in Ballungsräumen, wo sich versiegelte Flächen aufheizen.“ Für die Grazer, die morgen zur Wahl gebeten werden, empfiehlt sich ein früher Gang ins Wahllokal.

39,7
GRAD ...
... wurden im August 2013 in der Steiermark gemessen, der asolute Rekordwert. Dieses Wochenende sind bis zu 38 Grad möglich.

Absolutze Spitze wird wohl nicht geknackt
Der absolute Hitze-Spitzenwert in der Steiermark liegt bei 39,7 Grad, die am 8. August 2013 in Fürstenfeld gemessen wurden. In der Steiermark wird dieser Wert laut Kulmer am Wochenende nicht überschritten werden, im Osten Österreichs sind 40 Grad aber in Reichweite. Der Hitzerekord für den Juni dürfte in der grünen Mark morgen sehr wohl fallen: Am 30. Juni 2019 wurden in der Steiermark 37,3 Grad gemessen.

Zitat Icon

Hitzewellen gab es früher auch, aber nicht so früh im Jahr, normal im Juli oder später.  

Meteorologe Martin Kulmer

25 Grad auch auf den Bergen
Selbst in höheren Lagen bleibt es überdurchschnittlich warm. Am Grazer Hausberg Schöckl (1445 Meter) wurden am Freitag 23,9 Grad am Gipfel gemessen. „Heute Samstag werden es wohl 25 Grad dort sein“, sagt Kulmer. Das sei derzeit in dieser Höhenlage in der ganzen Steiermark wahrscheinlich. „Wer unbedingt wandern gehen will, sollte so früh starten, dass er um 10 Uhr vormittags bereits wieder zurück ist“, warnt der Meteorologe. Ansonsten sollte man Aktivitiäten besser auf ein anderes Wochenende verschieben. Selbst am Dachstein-Gletscher hat es laut Kulmer aktuell 12 Grad plus. „Hitzewellen gab es immer schon, aber nicht so früh im Jahr. Wir haben gerade erst astronomischen Sommerbeginn.“

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Starkregen, Sturm und Hagel ab nächster Woche
Gewittergefahr besteht derzeit nicht. Am Montag könnten sich dann im Bergland verbreitet Schauer entwicklen. In den Tälern werden Montag und Dienstag aber noch 33 bis 34 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit prognostiziert. Spätestens ab Mittwoch sorgt dann eine Kaltfront vom Westen her für Abkühlung im ganzen Bundesland. „Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel sind möglich. Die Temperaturen werden sich zwischen 25 und 28 Grad einpendeln“, so Kulmer.

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